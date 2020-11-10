8 سفن إجمالي حركة التداول بميناء دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:
استقبلت هيئة ميناء دمياط 4 سفن حاويات و4 لبضائع عامة، بينما غادرت واحدة لحاويات، ووصل إجمالي عدد الموجودة بالميناء إلى 13 سفينة.
وأعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان اليوم الثلاثاء، أن حركة الصادر من البضائع تضمنت 7943 طن يوريا، و1700 طن سوبر فوسفات.
أضاف المركز الإعلامي، أن حركة الوارد من البضائع شملت 1034 طن خشب زان، و1653 طن صودا كربونات و4500 طن ذرة.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 104031 طنًا، بينما في مخازن القطاع الخاص 28807 طنًا.
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