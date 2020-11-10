محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
يرى الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، أنه من المحرج عدم اعتراف دونالد ترامب بهزيمته في الانتخابات، مشيرًا أن هذا لا يساعد إرث الرئيس، كما أن زعماء العالم يريدون أن تمضي الديمقراطية في البلاد.
وتابع بايدن في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء، أن تفاعل زعماء العالم كان ممتازًا واستجابتهم مع فوزنا تدعونا إلى الحماس، موجهًا رسالة لقادة العالم قائلاً: "الولايات المتحدة عادت إلى الساحة الدولية من جديد".
وتوقع أنه حتى يناير المقبل (موعد تسليم السلطة في الولايات المتحدة) سيكون الشعب الأمريكي واعيًا بمن فيه الذين صوتوا لترامب.
ويرى أنه من الأفضل لو حصل الديمقراطيون والجمهوريون على مقاعد متساوية في مجلس الشيوخ.
كانت هذه تفاصيل خبر بايدن لقادة العالم: الولايات المتحدة عادت من جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.