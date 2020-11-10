جو بايدن: عدم اعتراف إدارة دونالد ترامب بالفوز لن يغير شيئا

أكد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الثلاثاء، في كلمة من ديلاوير، على إن "عدم اعتراف الإدارة الأميركية بفوزنا لا يغير ما سنقوم به"، مضيفا أن العملية الانتقالية بدأت "وهي تجري على قدم وساق".

و وجه بايدن دعوة إلى الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته، دونالد ترامب، دعوة من

أجل الحديث، وفقا لشبكة سكاى نيوز الإخبارية.

وذكر أن تعاطي "زعماء العالم مع فوزنا يدعو إلى الاطمئنان.. تحدثت مع قيادات العالم وقد تلقيت ترحيبا حارا وحقيقيا".

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وجوابا على سؤال إحدى الصحفيات بشأن ما

إذا كان قد تحدث مع ترامب، أجاب بايدن باختصار بالقول "سيدي الرئيس أتطلع للحديث معكم".

وأضاف "سيبقى ترامب رئيسا لهذه البلاد حتى الـ20 من يناير".

وقال ترامب في تغريدتين على موقع "تويتر"، الثلاثاء: "لقد أحرزنا تقدما كبيرا. النتائج ستبدأ في الظهور الأسبوع المقبل، وستجعل أميركا عظيمة مرة أخرى"، مستخدما شعاره الذي اختاره لحملته الانتخابية الأولى.