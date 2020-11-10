كامالا هاريس: لن ندع ترامب يقلب الانتخابات

قالت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكى المنتخب، خلال الخطاب السياسى الأول للرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن وهاريس،"لقد فاز جو بايدن فى الانتخابات بشكل حاسم"، مؤكدة إنهم لن يدعوا ترامب يقلب الانتخابات.

وأعربت هاريس، عن أسفها حيال عدد الوفيات بسبب جائحة كورونا وحذرت من أنه إذا تم إلغاء قانون الرعاية بأسعار معقولة من قبل المحكمة العليا، فإن "المجتمعات الملونة ستتضرر بشدة" في الولايات المتحدة.

ودافع بايدن عن قانون الرعاية الميسرة في أول خطاب سياسي كبير حيث يتحدى الجمهوريون

المدعومون من قبل دونالد ترامب القانون، المعروف باسم أوباما كير ، في المحكمة العليا.

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وأشار، من ناحية أخرى، قضاة المحكمة العليا الأمريكية إلى أنه من غير المرجح أن يلغوا قانون الرعاية الصحية لأوباما كير بأكمله ، في طعن قانوني رفعته تكساس والولايات الأخرى التي يحكمها الجمهوريون وبدعم من إدارة دونالد ترامب.

استمع القضاة إلى حوالي ساعتين من المرافعات عبر الهاتف هذا

الصباح في نداء من قبل ائتلاف من الولايات التي يحكمها الديمقراطيون بما في ذلك كاليفورنيا ونيويورك ومجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون للحفاظ على قانون الرعاية بأسعار معقولة (ACA) ، المعروف بـأوباما كير رسميًا.

طرح كل من رئيس المحكمة العليا جون روبرتس وزميله المحافظ بريت كافانو أسئلة توحي بأنهم كانوا متشككين في الحجج الجمهورية بأن كل نظام أوباما يجب أن يسقط حتى لو تبين أن شرطًا رئيسيًا واحدًا ، يُعرف باسم التفويض الفردي ، غير دستوري. كتبت رويترز أن هذا الحكم كان يتطلب في الأصل من الناس الحصول على تأمين أو دفع غرامة مالية.