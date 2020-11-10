تسجيل 5996 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى الأردن

أكدت وزارة الصحة الأردنية، أن أكثر من نصف الإصابات بفيروس كورونا تم رصدها في العاصمة عمان، مشيرة إلي أن عدد الحالات التي أدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة بلغ 281 حالة، فيما غادرت 216 حالة

المستشفيات بعد شفائها.

و سجلت الوزارة، 91 وفاة و5996 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 120982، والوفيات إلى 1386، وفقًا لقناة الغد.

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وأضافت أن إجمالي عدد الحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات حاليا وصل إلى 1,931 حالة، منها 422 حالة على أسرة العناية المركزية.

كما أفادت وزارة الصحة الأردنية بأنه تم إجراء 27,324 فحص مخبري خلال اليوم السابق؛ ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 2,095,700، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابية لهذا اليوم إلى 21,9%.