5214 إصابة جديدة بكورونا فى المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمغرب إلى 265 ألفًا و165 حالة منذالإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي.
و سجلت الوزارة، اليوم الثلاثاء، 5214 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و3946 حالةشفاء، و69 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقًا لقناة الغد.
وارتفعت حالات الشفاء التام إلى 216 ألفًا و851 حالة بنسبة تعاف تبلغ 81,8 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 4425 حالة، لتستقر النسبة عند 1,7%.
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