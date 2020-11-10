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إثيوبيا تعتقل 17 ضابطًا لتعطيلهم أنظمة الاتصالات

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 اعتقلت إثيوبيا 17 ضابطًا لتعطيلهم أنظمة الاتصالات وكشف القوات الفدرالية في منطقة تيغراي الشمالية حيث يدور القتال، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

 

كما ذكرت قناة "فانا" الإذاعية أن الهجوم العسكري الإثيوبي ضد القوات الموالية للحكومة المحلية لمنطقة تيغراي أسفر عن مقتل

550 متطرفا.

 

وأضافت أن 29 آخرين من القوات الخاصة والمليشيات التابعة لتيغراي استسلموا في المنطقة الشمالية المضطربة، دون الإشارة إلى خسائر من جانب القوات الفيدرالية.

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