اعتقلت إثيوبيا 17 ضابطًا لتعطيلهم أنظمة الاتصالات وكشف القوات الفدرالية في منطقة تيغراي الشمالية حيث يدور القتال، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
كما ذكرت قناة "فانا" الإذاعية أن الهجوم العسكري الإثيوبي ضد القوات الموالية للحكومة المحلية لمنطقة تيغراي أسفر عن مقتل550 متطرفا.
وأضافت أن 29 آخرين من القوات الخاصة والمليشيات التابعة لتيغراي استسلموا في المنطقة الشمالية المضطربة، دون الإشارة إلى خسائر من جانب القوات الفيدرالية.
كانت هذه تفاصيل خبر إثيوبيا تعتقل 17 ضابطًا لتعطيلهم أنظمة الاتصالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.