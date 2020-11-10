وزير الصحة البريطاني: نستعد لطرح لقاح كورونا اعتبارًا من ديسمبر

أكد وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، أن العاملين في مجال الصحة يمكن أن يبدأوا في تطعيم البريطانيين ضد فيروس كورونا الجديد في وقت مبكر من شهر ديسمبر المقبل، موضحا أنه طلب من خدمة الصحة الوطنية أن تكون جاهزة لطرح جرعات لقاح فيروس كورونا بداية من ديسمبر المقبل.

جاء ذلك في تصريحات للوزير البريطاني نقلتها صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية، بعد أن أظهرت التجارب المبكرة أن لقاح شركة "فايزر-بيونتيك" فعال بنسبة 90 %.

وقال هانكوك إنه "من المعقول تمامًا أن يرى الناس هذا الأمر كخطوة للأمام في مكافحة الفيروس"، موضحًا في الوقت نفسه، أن هذه خطوة واحدة من بين العديد التي نحتاج جميعاً اتخاذها.

وشدد على أنه لا يزال هناك العديد من العقبات التي يجب التغلب عليها حتى تتأكد الحكومة من أن التطعيم آمن بما يكفي قبل استخدامه، موضحا بالقول: "لم نر بيانات الأمان الكاملة، ومن الواضح للجميع أن هذا أمر بالغ الأهمية. لن نستخدم أي لقاح ما لم نكن

واثقين من سلامته السريرية، لكننا نحتاج أيضًا إلى أن نكون مستعدين في حالة ترخيص اللقاح وتجاوز كل تلك العقبات والاستعداد لطرحه".

وقال هانكوك إن الحكومة استثمرت في ستة لقاحات مختلفة للتأكد من أنها ستكون كافية لكل من يحتاجها، مضيفا: "لقد حصلنا على 40 مليون جرعة من لقاح فايزر، وهذا يعني أنه يمكننا نشره على 20 مليون شخص لأنه يتطلب جرعتين لكل شخص. هذا هو السبب في أننا نشتري في جميع الاتجاهات، نحن بحاجة إلى تأمين ما يكفي لكل شخص يحتاج إلى تطعيم وفقًا للأولوية".

Advertisements

وعلى الرغم من التطوير الواعد للقاح شركة فايزر، قال هانكوك إنه لن يكون هناك اندفاع فوري لتطعيم السكان، موضحا أنه "كان التوقع الرئيسي لبدء التطعيم في الجزء الأول من عام 2021، لكن هذه خطوة واعدة."

وأكد وزير الصحة البريطاني أنه بمجرد إعطاء

اللقاح الضوء الأخضر سيتم نشره "بشكل عادل" في جميع أنحاء المملكة المتحدة، مضيفًا: "لقد اشترت حكومة المملكة المتحدة اللقاح لكل المملكة المتحدة وسيتم طرحه بشكل عادل في جميع أنحاء البلاد بنفس الأولوية بغض النظر عن المكان الذي تعيش فيه في هذا البلد، الشيء نفسه ينطبق على الاختبارات الجماعية، والتأكد من نشرها في جميع أنحاء المملكة المتحدة".

وكشف هانكوك أن الحكومة ستقدم 150 مليون جنيه إسترليني لدعم الأطباء؛ من أجل إنجاح عملية إطلاق اللقاح المنتظر، مضيفا أنه بمجرد توفر اللقاح سيتم تسليمه من خلال دور الرعاية والأطباء العامين والصيادلة بالإضافة إلى مراكز التطعيم المقامة في أماكن عامة مثل الصالات الرياضية.

وقال هانكوك "سنعمل في جميع أنحاء البلاد حيث تنتشر مراكز هيئة الخدمة الصحية الوطنية بدعم من القوات المسلحة سبعة أيام في الأسبوع وخلال عطلات نهاية الأسبوع وعطلات البنوك لنشر هذا التطعيم في أسرع وقت ممكن"، مضيفا أن عملية التطعيم ستعتمد على أي التطعيمات سيتم اعتماده.

وتابع: "يجب الاحتفاظ بلقاح شركة فايزر في درجة حرارة (سالب 70) درجة مئوية حتى ساعات قليلة قبل نشره، ما يجعل الأمور أكثر تعقيدًا بشكل واضح، وبالنسبة للقاح أسترازينيكا فإنه أسهل قليلاً في الاستخدام اللوجستي"، مشيرًا إلى أن اللقاح لن يكون مطلوبًا لتطعيم الأطفال.