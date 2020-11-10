وفاة كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات

جاء الإعلان عن وفاة أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي تحيي فيه القيادة الفلسطينية الذكرى السادسة عشرة لرحيل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، والذي عمل معه عريقات طوال فترة المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

المناضل

- صائب محمد صالح عريقات

- يُكنى بأبي علي، وُلد في 28 أبريل 1955 في بلدة أبو ديس في القدس.

- توفي وعمره 65 عاما

- لمع اسمه في معظم محطات التفاوض بين فلسطين وإسرائيل، منذ مؤتمر مدريد للسلام في 1991، وشهد مختلف التقلبات على المفاوضات السياسية التي جرت بين الجانبين.

- يلقب بكبير المفاوضين الفلسطينيين باعتباره رئيس دائرة شؤون المفاوضات منذ 2003. وقد استقال من هذا المنصب في فبراير 2011.

- كان عضوا في البرلمان الفلسطيني منذ عام 1996.

- اتخذ من مدينة أريحا قرب القدس مسكنا له ولعائلته.

- متزوج من نعمة عريقات، وله من الأبناء دلال وسلام وعلي ومحمد.

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الدور الأكاديمي والمهني

- مثّل في 1955، شخصية محورية في الساحة الفلسطينية ومحاور للمبعوثين الأجانب.

- يتحدث الإنجليزية بطلاقة، ويتمتع بحس الفكاهة.

- حصل على الشهادة الجامعية الأولى من جامعة سان فرانسيسكو الأمريكية

- حصل من جامعة برادفورد البريطانية على شهادة الدكتوراه في دراسات السلام.

- عمل لاحقا محاضرا للعلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية في نابلس التي تعد من أكبر الجامعات الفلسطينية.

- عمل صحافيا في صحيفة القدس الفلسطينية لمدة 12 عاما.

- ألف نحو عشرة كتب.