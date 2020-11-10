هل سيلتزم ترمب بتقليد التنازل عن الرئاسة

في حين لا يوجد قانون ينص على أن الرئيس الأمريكي الخاسر في التصويت يتعين عليه التنازل، قام المرشحون الرئاسيون الخاسرون بالتنازل لخصومهم على مدار السنوات، سواء عبر البرقيات سابقا، أو الدردشات الخاصة حديثا، أوالمكالمات الهاتفية والخطب المتلفزة على المستوى الوطني.

حيث تنازل نائب رئيس الولايات المتحدة الأسبق، آل جور، مرتين في نفس السباق.

ولكن في انتخابات 2020 التي انتهت بفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، يظهر بأنه من غير المتوقع أن يتنازل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب على الإطلاق، ولا حتى بتغريدة.

و إذا لم يفعل، فسيكون أول مرشح رئاسي في العصر الحديث، يتجاهل التقليد الذي ميز التحولات السلمية عبر التاريخ الأمريكي.

ترامب ليس الوحيد

كان الرئيس جون آدامز كئيبًا أيضًا، عندما انتخب ثاني رئيس للأمة عام 1796، لكنه فشل في إعادة انتخابه.

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة ولاية تينيسي الوسطى، جون فيل، الذي كتب كتابًا عن الرؤساء وكلماتهم عن النصر والتنازل: «كان آدامز يشعر بالمرارة بعد خسارة انتخابات عام 1800»”. «لقد غادر واشنطن العاصمة في الليلة التي سبقت الانتخابات. ولم يبق من أجل التنصيب.»

مضيفا أن تقليد الاعتراف بالهزيمة بدأ في أواخر تسعينيات القرن التاسع عشر، عندما أرسل الديمقراطي ويليام جينينغز برايان برقية تهنئة إلى الجمهوري ويليام ماكينلي. وجاء فيها: «لقد رفعنا الموضوع إلى الشعب الأمريكي وإرادته قانون».

حس الفكاهة

بعد أن فشل جورج بوش الأب في إعادة انتخابه في عام 1992، قال بوش إنه يمكن أن يقبل الهزيمة بسبب «إخلاصه العميق للنظام السياسي، الذي ازدهرت فيه هذه الأمة على مدى قرنين من الزمان».

وعندما تم إعلان فوز بوش بعد أن أوقفت المحكمة العليا الأمريكية إجراءات إعادة الفرز، قدم آل جور تنازله الثاني.

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وقال جور «قبل لحظات فقط تحدثت مع جورج دبليو بوش وهنأته على أنه أصبح الرئيس الثالث والأربعين للولايات المتحدة، ووعدته بألا أعاود الاتصال به هذه المرة».

وبعد أن خسر رئيس الولايات المتحدة الأسبق، جيرالد فورد و عضو في الكونجرس بالولايات المتحدة، بوب دول، الانتخابات الرئاسية لعام 1976 أمام كارتر ووالتر مونديل، قال دول ساخرًا: «على عكس التقارير التي أفادت بأنني تحملت الخسارة بشكل سيئ، أريد أن أقول إنني عدت إلى المنزل الليلة الماضية ونمت كطفل رضيع، كل ساعتين أستيقظ وأبكي».

وعاد دول إلى الفكاهة مرة أخرى في عام 1996 خلال خطاب التنازل، الذي ألقاه بعد خسارته أمام بيل كلينتون. عندما تحدث دول عن أنه هنأ كلينتون للتو، وقام بإسكات مؤيد صاخب بشكل خاص من خلال الابتسام والمزاح، قائلا «لن تحصل على هذا التخفيض الضريبي إذا لم تكن هادئًا».

بعض خطابات التنازل

ماكين

ذكر السيناتور الجمهوري جون ماكين، بعد خسارته في عام 2008،: «لقد تحدث الشعب الأمريكي، وتحدثوا بوضوح، و كان لي شرف الاتصال بالسيناتور باراك أوباما لتهنئته على انتخابه الرئيس القادم من البلد الذي نحبه».

نيكسون

قال رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق ريتشارد نيكسون، الذي خسر أمام جون ف. كينيدي في عام 1960، في خطاب التنازل: «إحدى السمات الفردية لأمريكا هي أن لدينا منافسات سياسية، إنها خوض معركة صعبة للغاية لأن هذه المنافسة صعبة للغاية، وبمجرد اتخاذ القرار، نتحد خلف الرجل الذي تم انتخابه».

جيمي كارتر

عندما خسر رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق، جيمي كارترفي عام 1980، قال بشكل واقعي «لقد اتخذ شعب الولايات المتحدة خيارًا، وبالطبع أنا أقبل هذا القرار.»