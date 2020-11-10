قلق من تصاعد المواجهات العسكرية في إثيوبيا

وطالب رئيس المفوضية بالوقف الفوري للأعمال العدائية، داعيًا جميع الأطراف إلى احترام حقوق الإنسان وضمان حماية المدنيين، وحث الطرفين على الحوار من أجل إيجاد حل سلمي لصالح البلاد، مبديًا استعداد الاتحاد الإفريقي لدعم الجهد الإثيوبي المشترك في السعي لتحقيق السلام والاستقرار.
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