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قلق من تصاعد المواجهات العسكرية في إثيوبيا

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عبّر رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، عن قلقه إزاء تصاعد المواجهات العسكرية في إثيوبيا، وجدد في بيان أصدره، تمسك الاتحاد الإفريقي الراسخ بالنظام الدستوري وسلامة أراضي إثيوبيا ووحدتها وسيادتها الوطنية لضمان الاستقرار في البلاد وفي المنطقة.

وطالب رئيس المفوضية بالوقف الفوري للأعمال العدائية، داعيًا جميع الأطراف إلى احترام حقوق الإنسان وضمان حماية المدنيين، وحث الطرفين على الحوار من أجل إيجاد حل سلمي لصالح البلاد، مبديًا استعداد الاتحاد الإفريقي لدعم الجهد الإثيوبي المشترك في السعي لتحقيق السلام والاستقرار.


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