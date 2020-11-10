قتل باكستاني مناصر لتنظيم القاعدة

وأشارت إلى أن محمد حنيف، أقام في البداية «روابط وثيقة» مع حركة طالبان تعلم خلالها صنع القنابل لشن اعتداءات بسيارات مفخخة أو وضع عبوات ناسفة. وأوضحت أنه بعد أن أصبح عنصرًا في حركة طالبان، انضم إلى تنظيم القاعدة عام 2010.
وتتهم السلطات الأفغانية منذ وقت طويل طالبان بإقامة روابط وثيقة بتنظيم القاعدة، المسؤول عن الاعتداءات الدامية التي وقعت في 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة، وأضاف البيان أنه تم توقيف امرأتين باكستانيتين أثناء العملية التي نفذتها المديرية الوطنية للأمن.
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