قتل باكستاني مناصر لتنظيم القاعدة

أردت قوات الأمن الأفغانية باكستانيًا مناصرًا لتنظيم القاعدة، محمد حنيف، في إقليم فرح في غرب أفغانستان، وفق ما أعلنت أجهزة الاستخبارات المحلية، وقُتل في عملية نفذتها المديرية الوطنية للأمن. وكان محمد حنيف مستشارًا مقربًا من عاصم عمر، الذي كان يقود تنظيم القاعدة في شبه القارة الهندية قبل أن يُقتل في عملية مشتركة للقوات الأمريكية والأفغانية عام 2019، بحسب المديرية الوطنية للأمن.

وأشارت إلى أن محمد حنيف، أقام في البداية «روابط وثيقة» مع حركة طالبان تعلم خلالها صنع القنابل لشن اعتداءات بسيارات مفخخة أو وضع عبوات ناسفة. وأوضحت أنه بعد أن أصبح عنصرًا في حركة طالبان، انضم إلى تنظيم القاعدة عام 2010.

وتتهم السلطات الأفغانية منذ وقت طويل طالبان بإقامة روابط وثيقة بتنظيم القاعدة، المسؤول عن الاعتداءات الدامية التي وقعت في 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة، وأضاف البيان أنه تم توقيف امرأتين باكستانيتين أثناء العملية التي نفذتها المديرية الوطنية للأمن.