المملكة تدشن مشروع تعزيز الخدمات الصحية المدرسية بعدن

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، مشروع «تعزيز خدمات الرعاية الصحية المدرسية وإدارة حالات سوء التغذية للطلاب والكوادر التعليمية للمدارس في محافظة عدن» بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية.

مكونات المشروع

يتضمن المشروع الذي يستهدف عموم طلاب مدارس محافظة عدن، عربات متنقلة مجهزة بالأدوات والمستلزمات الطبية والفحوصات، وكادرا طبيا وتمريضيا، ومشرفا اجتماعيا، وممثلا للصحة المدرسية، لإجراء المعاينة والفحص لطلاب المدارس، والهيئة التدريسية والإدارية، يستفيد منه قرابة 44.000 طالب وكادر تدريسي، خلال ستة أشهر مدة تنفيذ المشروع، من أصل 92.000 طالب من الصف الأول إلى الصف السادس الابتدائي، موزعين على 107 مدارس في عدن.

وأكد وكيل محافظة عدن جمال صدقي، حرص واهتمام مركز الملك سلمان للإغاثة، الرامي إلى تعزيز خدمات الإدارة الصحية للطلاب بالمدارس، مبينا أن المشروع يعد لبنة في الاتجاه الصحيح، في تفعيل جوانب الرعاية والخدمات الصحية المدرسية.

وأوضح مدير عام مكتب التربية والتعليم بعدن محمد عبدالرقيب الرقيبي، أن الهدف من المشروع تعزيز خدمات الرعاية الصحية، وتفعيل العمل المشترك بين مكتب الصحة وإدارة الصحة المدرسية بمكتب التربية والتعليم، بما يسهم في توفير بيئة صحية آمنة للطلاب، لضمان استمرار العملية التعليمية، في ظل انتشار الأوبئة والأمراض، ومنها وباء كورونا.

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ويعد مشروع «تعزيز خدمات الرعاية الصحية المدرسية وإدارة حالات سوء التغذية للطلاب والطالبات والكوادر التعليمية للمدارس بعدن» أولوية وحاجة ملحة، بسبب تزايد أعدد الطلاب في مرحلة التعليم الأساسي، ولمساعدة وتعزيز دور السلطات الصحية المحلية، في توفير الرعاية الصحية الأولية للطلاب.

حملة توعوية

دشن المركز حملة توعوية للوقاية من حمى الضنك، تستهدف طلاب وطالبات المدارس بمحافظة عدن، وذلك في إطار مشروع الاستجابة الطارئة، لمكافحة حمى الضنك في مديريات عدن. وتهدف الحملة إلى توعية المجتمع بكيفية القضاء على بؤر نواقل المرض، وبث الرسائل التوعوية الصحية للمواطنين في الأحياء السكنية والمدارس، إضافة إلى إلقاء المحاضرات وتوزيع بروشورات وملصقات، توضح كيفية الوقاية من خطر الإصابة بحمى الضنك.

وتأتي الحملة في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المتواصلة من المملكة، ممثلة بالمركز للشعب اليمني، بهدف حماية المواطنين من الأمراض الوبائية، بالتنسيق مع مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالمحافظة.