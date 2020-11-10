بايدن لماكرون: نأمل بـ”إحياء دينامية” العلاقات مع حلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي

آخر تحديث: 10 - نوفمبر - 2020 10:19 مساءً
بايدن وماكرون
أكد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الثلاثاء للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يأمل بـ”إحياء دينامية العلاقات الثنائية وعبر الأطلسي، وخصوصا عبر حلف شمال الاطلسي والاتحاد الأوروبي”.
وخلال اتصالهما الهاتفي الأول، ناقش الرجلان التعاون المقبل على صعيد مكافحة وباء كوفيد-19 و”خطر التبدل المناخي” إضافة الى “الأمن والتنمية في إفريقيا”، وفق بيان اصدره فريق الرئيس المنتخب.
يشار إلى أن رئيس الوزراء البريطاني جونسون كان قد أجرى أيضاً اتصالا بجو بايدن لتهنئته بفوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، وغرد على تويتر قائلاً: “تحدثت للتو الى جو بايدن لأهنئه بانتخابه. إنني اتطلع الى تعزيز الشراكة بين بلدينا والعمل معه حول أولوياتنا المشتركة، من التصدي للتبدل المناخي الى تعزيز الديموقراطية والنهوض بعد الوباء”.
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