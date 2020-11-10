بايدن: عدم اعتراف إدارة ترامب بفوزنا لن يغير شيئاً

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 10:19 مساءً - منذ 6 دقائق

آخر تحديث: 10 - نوفمبر - 2020 10:08 مساءً

اعلن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، في كلمة من ديلاوير، الثلاثاء، أن عدم اعتراف إدارة دونالد ترامب بفوزنا لن يغير شيئا، مؤكداً ان عملية نقل السلطة بدأت، كما وجه دعوة إلى ترامب من أجل الحديث.

وقال بايدن إن “عدم اعتراف الإدارة الأميركية بفوزنا لا يغير ما سنقوم به”، مضيفا أن العملية الانتقالية بدأت “وهي تجري على قدم وساق”.

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وذكر أن تعاطي “زعماء العالم مع فوزنا يدعو إلى الاطمئنان.. تحدثت مع قيادات العالم وقد تلقيت ترحيبا حارا وحقيقيا”.

وجوابا على سؤال إحدى الصحفيات بشأن ما إذا كان قد تحدث مع ترامب، أجاب بايدن باختصار بالقول “سيدي الرئيس أتطلع للحديث معكم”.

وأضاف “سيبقى ترامب رئيسا لهذه البلاد حتى الـ20 من يناير”.

وقال ترامب في تغريدتين على موقع “تويتر”، الثلاثاء: “لقد أحرزنا تقدما كبيرا. النتائج ستبدأ في الظهور الأسبوع المقبل، وستجعل أميركا عظيمة مرة أخرى”، مستخدما شعاره الذي اختاره لحملته الانتخابية الأولى، وذلك بحسب “سكاي نيوز”.