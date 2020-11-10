هوك: مواجهة إيران و”داعش” وحل القضية الفلسطينية “أولوية”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 10:19 مساءً - منذ 19 دقيقة

آخر تحديث: 10 - نوفمبر - 2020 9:55 مساءً

قال المستشار الخاص للرئيس الأمريكي لاتفاقيات السلام برايان هوك، خلال مشاركته في ملتقى أبوظبي الاستراتيجي الـ7، الثلاثاء، إن مواجهة إيران وتنظيم داعش وحل القضية الفلسطينية “أولوية”.

وأضاف هوك، أن الاتفاق الإبراهيمي للسلام بين الإمارات وإسرائيل عزز الاستقرار في الشرق الأوسط بشكل كبير.

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وأوضح هوك، أن منطقة الشرق الأوسط ملت من الصراعات القديمة، وتابع قائلًا:”الشباب في منطقة الشرق الأوسط لا يرغبون في العيش وسط الصراعات”، وأكد أن هناك المزيد من الدول سينضمون إلى اتفاقية السلام مع إسرائيل.