اخبار العالم

أميركا تقر تزويد الإمارات بقدرات دفاعية متطورة

0 نشر
محرر أ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements
كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 10:19 مساءً - منذ ساعتين

مايك بومبيو

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الثلاثاء، إقرار بلاده تزويد الإمارات بقدرات دفاعية متطورة.

ونقلت وكالة “رويترز” للأنباء عن بومبيو، قوله إن الموافقة تشمل ما يصل إلى 50 طائرة “إف-35 لايتنينج 2” ، وما يصل إلى 18 طائرة مسيرة “إم.كيو-9بي” ومجموعة من الذخائر “جو-جو” و”جو-أرض”.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن وزارة الخارجية تعتزم الموافقة على بيع عتاد دفاعي متطور للإمارات بقيمة 23.37 مليار دولار .

Advertisements

وفي 22 تشرين الأول الماضي، أكد بيان إماراتي أمريكي مشترك التزام البلدين بتطوير العلاقات الثنائية وتوطيد الشراكة الاستراتيجية بينهما.

وأكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، أن الحوار الاستراتيجي بينهما، يعزز الشراكة بين البلدين في كافة المجالات.

وشدد البيان على التزام الإمارات وأمريكا بتطوير العلاقات الثنائية وتوطيد الشراكة الاستراتيجية بينهما من خلال إطلاق هذا الحوار الاستراتيجي الجديد.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أميركا تقر تزويد الإمارات بقدرات دفاعية متطورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا