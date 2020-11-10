اخبار العالم

هيئة كبار العلماء السعودية: جماعة الإخوان إرهابية

0 نشر
محرر أ 0 تبليغ

Advertisements
كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 10:19 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 10 - نوفمبر - 2020 7:47 مساءً

هيئة كبار العلماء السعودية

هيئة كبار العلماء

اعلنت هيئة كبار العلماء السعودية، أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام.

Advertisements

وأضافت هيئة كبار العلماء، أن جماعة الإخوان المسلمين تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب.

وطالبت هيئة كبار العلماء في بيان الجميع بالحذر من هذه الجماعة وعدم الانتماء إليها أو التعاطف معها.

وأوضحت هيئة كبار العلماء، أن تاريخ جماعة الإخوان المسلمين مليئ بالشرور والفتن ومن رحمها خرجت جماعات إرهابية متطرفة عاثت في البلاد والعباد فساداً مما هو معلوم ومشاهد من جرائم العنف والإرهاب حول العالم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة كبار العلماء السعودية: جماعة الإخوان إرهابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا