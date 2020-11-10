استقالة وكيل “البنتاغون”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 10:19 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 10 - نوفمبر - 2020 7:38 مساءً

بعد خلاف مع البيت الأبيض، قد وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للشؤون السياسية، جيمس أندرسون، الثلاثاء، استقالته من منصبه .

وقالت قناة “سكاي نيوز عربية” إن وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للشؤون السياسية” البنتاجون” جيمس أندرسون، استقال بعد خلاف مع البيت الأبيض، وذلك في إشارة إلى الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب.

واستقالة أندرسون تأتي بعد يوم واحد من قرار ترامب، بإقالة وزير الدفاع مارك إسبر، وتعيين كريستوفر سى ميلر، وزيرًا للدفاع بالإنابة.

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وكان ترامب قال في تغريدة له عبر حسابه على موقع “تويتر”، إنه:”يسعدني أن أعلن أن كريستوفر سي ميلر، مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب الذي يحظى باحترام كبير، سيكون وزير الدفاع بالإنابة، وساري المفعول على الفور”.

وأضاف :”سوف يقوم كريس بعمل رائع! تم إقالة مارك إسبر. أود أن أشكره على خدمته”.

وقبل إعلان فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية، كانت وسائل إعلام أمريكية قد قالت إن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر جهز خطاب استقالة من منصبه.