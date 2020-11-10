تحدثت صحيفة “الاسبانيول” عن اندلاع معركة صامتة على جانبي المضيق من خلال نفض الغبار وتطبيق اللوائح الأوروبية والقانون الإسباني لعام 1992 بشأن ضريبة القيمة المضافة، والذي تعاقب بموجبه جمارك الجزيرة الخضراء الشاحنات المغربية التي تحمل أكثر من 200 لترا من الوقود.

وشدد المصدر ذاته علی كون الرد المغربي على هذه الغرامات، منذ نهاية أكتوبر، تمثل في منع سلطة ميناء طنجة الشاحنات الإسبانية التي لا تتوفر مٶسساتها علی شريك مغربي من دخول المغرب.

وتحدث المصدر ذاته عن العلاقة بين البلدين “لا يفوت المغرب وإسبانيا، والبلدان المجاورة والشركاء التجاريون، فرصة التباهي بعلاقات ثنائية ممتازة” وذلك في خضم الخلاف القاٸم حول البنزين.

وفرضت اسبانيا علی ساٸقي الشاحنات المغاربة التوفر علی مخزون من الوقود لا يتجاوز 200 لترا، مع تعريض من يتوفر علی مخزون اكبر لغرامة مالية، وهو ما قابله المغرب بمنع دخول الشاحنات التي لا تتوفر علی شريك مغربي.

وحدد المصدر ذاته قيمة الخساٸر التي يتكبدها ساٸقو الشاحنات المغاربة في 2500 درهما خلال كل رحلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 2500 درهما مصاريف إضافية في كل رحلة للشاحنات.. إندلاع حرب “أسعار الوقود” بين المغرب وإسبانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.