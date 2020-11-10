شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بهبوط إنتاج النفط الأمريكي في 2020 إلى 11.39 مليون برميل يومياً والان مع التفاصيل

الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة من المتوقع أن يهبط 860 ألف برميل يومياً في 2020 إلى 11.39 مليون برميل يومياً، وهو انخفاض أكبر من توقعاتها السابقة التي كانت تشير لهبوط قدره 800 ألف برميل يومياً.

Advertisements وفي أحدث توقعاتها الشهرية، توقعت إدارة معلومات الطاقة أن يهبط إنتاج الخام الأمريكي في 2021 بمقدار 290 ألف برميل يومياً إلى 11.10 مليون برميل يومياً، مقارنة مع هبوط قدره 360 ألف برميل يومياً في توقعاتها السابقة التي صدرت الشهر الماضي.

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