بومبيو: العقوبات على باسيل ستقدم نتيجة جيدة للشعب اللبناني في التصدي للقادة الفاسدين

الثلاثاء 10 نوفمبر 2020

اعتبر وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، ان الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب اللبناني الذي يطالب بمكافحة الفساد وفرضت عقوبات على النائب جبران باسيل.



ورأى ان العقوبات على باسيل ستقدم نتيجة جيدة للشعب اللبناني في التصدي للقادة الفاسدين.

وقال: “باسيل مرتبط بشكل عميق بمنظمة “ارهابية” وهي حزب الله قمنا بفرض عقوبات عليه والشعب اللبناني لم يعد يحتمل هذه الممارسات”، مضيفاً: ” من الواضح ان الشعب اللبناني يريد من الطبقة السياسية الفاسدة التي يتحكم بجزء كبير منها “حزب الله” بان تتوقف عن تخريب البلاد”.

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وكان قد قال في بيان، إن الولايات المتحدة وافقت رسمياً على بيع حزمة من العتاد العسكري المتطور للإمارات العربية المتحدة بقيمة 23.37 مليار دولار.

وقال بومبيو في بيان “أمرت وزارة الخارجية اليوم بأن تبلغ الكونغرس رسمياً نيتنا السماح ببيع العديد من المعدات المتطورة بقيمة 23,27 مليار دولار”.

وتشمل الحزمة ما يصل إلى 50 طائرة “إف-35 لايتنينغ 2” وما يصل إلى 18 طائرة مسيرة “إم. كيو- 9 بي” ومجموعة من الذخائر جو-جو وجو-أرض.

وأوضح بومبيو أن هذه الصفقة “تأتي لردع التهديدات المتزايدة التي تشكلها إيران” في أعقاب اتفاقيات السلام مع إسرائيل.