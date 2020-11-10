شكرا لقرائتكم خبر عن تزايد إصابات كورونا في إيطاليا واليونان وإسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية اليوم تسجيل حصيلة قياسية جديدة بوفيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) منذ سبعة أشهر بواقع 580 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 42330 حالةً.

وذكرت الوزارة في بيان لها أنها سجلت 35098 إصابة جديدة بالفيروس بمعدل 1ر16 في المئة من الفحوصات التي أجريت منذ يوم أمس ليرتفع إجمالي الإصابات منذ تفشي الفيروس إلى 995463 حالةً.

وأشارت إلى زيادة عدد الحالات النشطة حالياً بمقدار 16776 حالة ليرتفع الإجمالي إلى 590110 إصابات مع زيادة الحالات الحرجة بالعناية المركزة إلى 2971 مريضاً, وعدد المصابين الذين يتلقون العلاج في المستشفيات إلى 31604 حالات.

وسجلت اليونان 2384 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالي إلى 60570 حالةً.

وأشارت منظمة الصحة العامة الوطنية في اليونان في بيان اليوم إلى أنها سجلت 41 حالة وفاة بالفيروس ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 866 حالةً.

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من جانبها، أعلنت هيئة الطيران المدني اليونانية تعليق بعض الرحلات الدولية والداخلية حتى انتهاء مدة الحظر الكلي الذي فرضته الحكومة السبت الماضي ويستمر حتى الـ30 من نوفمبر الجاري.

وقالت الهيئة في بيان لها: إن تعليق الرحلات الدولية سيشمل من وإلى دول ألبانيا وشمال مقدونيا وروسيا وتركيا ومنطقة (كاتالونيا) في إسبانيا والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وسجلت إسبانيا 17395 إصابةً و 411 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة الإسبانية اليوم، أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى مليون و 398613 إصابةً، فيما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 39756 وفاة.