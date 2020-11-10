شكرا لقرائتكم خبر عن 1096 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الإمارات 1096 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ووفاة ثلاثة مصابين، خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 144385 حالةً، والوفيات إلى 518 حالةً.

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