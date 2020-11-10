وفاة صائب عريقات متأثرا بكورونا ..وفلسطين تعلن الحداد 3 أيام

القدس المحتلة ـ الخليج 365 ـ وكالات: أفادت مصادر فلسطينية بوفاة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات من جراء مضاعفات إصابته بكورونا، خلال تلقيه العلاج بمستشفى إسرائيلي بعد نحو ثلاثة أسابيع من نقله إليه.ونعت حركة “فتح” الفلسطينية على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي القيادي الكبير. في السياق، نعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس صائب عريقات وأعلن تنكيس الأعلام لمدة 3 أيام، حداداً على رحيله.

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