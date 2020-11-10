الكبيسي والجبوري يلتقيان الحلبوسي

افاد مصدر مطلع، الثلاثاء، بان عضو المشروع العربي مصطفى الكبيسي ورئيس حزب التجمع المدني للإصلاح (عمل) سليم الجبوري بحثا مع رئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي الاوضاع السياسية. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "رئيس البرلمان محمد الحلبوسي استقبل اليوم رئيس حزب التجمع المدني للإصلاح (عمل) سليم الجبوري وعضو المشروع العربي مصطفى الكبيسي". واضاف ان "الحلبوسي بحث مع الجبوري والكبيسي الاوضاع السياسية التي يشهدها العراق، والازمة الاقتصادية التي يمر بها البلاد".

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