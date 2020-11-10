"خلايا نائمة".. الجيش الليبي يحقق في اغتيال "البرعصي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الليبي، الثلاثاء، إجراء تحقيقات مع مسؤولين أمنيين عقب اغتيال مجهولين لحقوقية ليبية في مدينة بنغازي.

واستدعت قيادة الجيش الليبي، رئيس اللجنة الأمنية العليا بنغازي الكبرى الفريق عبدالرازق الناظوري رئيس الأركان العامة، ووزير الداخلية المستشار غبراهيم بوشناف، ومدير أمن بنغازي عقيد ونيس الشكري على خلفية اغتيال المحامية الليبية حنان البرعصي.



وأوضح الجيش الليبي، في بيان، أنه" أحال المسؤولين السابق ذكرهم -مسؤولي اللجنة الأمنية العليا في بنغازي - للتحقيق عقب حادثة اغتيال البرعصي في مدينة بنغازي".

وجاء ذلك بعد تردد أنباء حول وجود خلايا نائمة في شرق ليبيا تستغل الخلل الأمني شرقي البلاد، لتنفيذ هجمات ضد المدنيين.

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واستطاع الجيش الليبي وقوات الشرطة القضاء على الجماعات الإرهابية في الشرق الليبي عقب إطلاق "عملية الكرامة" 2014، إلا أن بعض الخلايا النائمة والخارجين على القانون ينفذون بين الحين والآخر، جرائم تتصدى لها الأجهزة الأمنية.

واغتال مجهولون الحقوقية الليبية حنان البرعصي، اليوم الثلاثاء في شارع 20 ببنغازي، أحد أكثر شوارع المدينة ازدحامًا.

وأدانت منظمات وجهات دولية حادثة الاغتيال، حيث كان أبرزها منظمة العفو الدولية، وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية والسفير الألماني لدى ليبيا وغيرهم.

وأدانت وزارة الداخلية الليبية الحادث وأعلنت أنها بدأت التحقيقات وجمع الأدلة للتوصل إلى مرتكبي جريمة الاغتيال.