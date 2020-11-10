مسؤول إماراتي: الاتفاق الإبراهيمي ثمرة لجهود جيواستراتيجية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي للشؤون السياسية خليفة شاهين المرر، إن اتفاق السلام هو ثمرة لجهود جيواستراتيجية.

وأضاف المرر، خلال مشاركته في ملتقى أبوظبي الاستراتيجي الـ7، أن الإمارات لديها موقف ثابت وراسخ في تعزيز السلام والأمن وحل النزاعات وتحقيق التنمية الاقتصادية بالمنطقة.



وأوضح مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي للشؤون السياسية، أن هناك حاجة لتبني الجوانب العملية بدلًا من الأيدولوجيات.

وتابع "اتخذنا قرار السلام بناء على مصالح الإمارات وللإسهام في جهود عملية السلام".

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وأكد شاهين المرر، أنه بالنسبة لشعوب المنطقة مسألة رؤية السلام الدافئ ستخلق زخمًا للمزيد من الاستقرار والسلام.

ويواصل ملتقى أبوظبي الاستراتيجي الـ7 فعالياته لليوم الثاني حيث بحث ملف معاهدة السلام الإماراتية – الإسرائيلية.

وأجمع المشاركون على أن شجاعة الإمارات نجحت في صنع وتعزيز السلام سعيا لتحقيق التنمية والازدهار لشعوب المنطقة.