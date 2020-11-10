مستشار ترامب: مواجهة إيران وحل القضية الفلسطينية "أولوية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال المستشار الخاص للرئيس الأمريكي لاتفاقيات السلام برايان هووك، الثلاثاء، إن مواجهة إيران وتنظيم داعش وحل القضية الفلسطينية "أولوية".

وأضاف هوك، خلال مشاركته في ملتقى أبوظبي الاستراتيجي الـ7، أن الاتفاق الإبراهيمي للسلام بين الإمارات وإسرائيل عزز الاستقرار في الشرق الأوسط بشكل كبير.



وأوضح المستشار الخاص للرئيس الأمريكي لاتفاقيات السلام، أن منطقة الشرق الأوسط ملت من الصراعات القديمة، وتابع قائلًا:"الشباب في منطقة الشرق الأوسط لا يرغبون في العيش وسط الصراعات".

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وأكد المستشار الخاص للرئيس الأمريكي لاتفاقيات السلام، أن هناك المزيد من الدول سينضمون إلى اتفاقية السلام مع إسرائيل.

ويواصل ملتقى أبوظبي الاستراتيجي الـ7 فعالياته لليوم الثاني حيث بحث، الثلاثاء، ملف معاهدة السلام الإماراتية - الإسرائيلية.



وأجمع المشاركون على أن شجاعة الإمارات نجحت في صنع وتعزيز السلام سعيا لتحقيق التنمية والازدهار لشعوب المنطقة,