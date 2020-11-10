وداعا للتواصل المباشر.. "اقتصادية دبي" تدشن مشروع "التفتيش الذكي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دشنت اقتصادية دبي، الثلاثاء، مشروع "التفتيش الذكي" ، في إطار تحول دبي إلى البيئة الرقمية واعتماد التقنيات والتطبيقات الذكية .

وطور المشروع قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة باستخدام تقنية إنترنت الأشياء، انطلاقاً من عمليات التطوير والتحسين المستمرة على الإجراءات المتّبعة من قبل القطاع.

ويوفر المشروع، الذي دشنه سامي القمزي مدير عام اقتصادية دبي، أفضل الخدمات المتميزة للمتعاملين، وتحسين البيئة الاستثمارية للمنشآت التجارية في الامارة، وذلك حسب وكالة أنباء الإمارات.



وتم إطلاق مشروع "التفتيش الذكي" في ديرة سيتي سنتر، وأعقب التدشين جولة لسامي القمزي وعدد من مسؤولي اقتصادية دبي وفريق قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك للتعرف على أسلوب عمل التقنية الجديدة بصورة عملية على أرض الواقع.





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وقال سامي القمزي: نواصل في اقتصادية دبي التزامنا بدعم التحوّل الرقمي لتسريع وتيرة تبنّي الإجراءات الذكية، التي بدورها تسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المُقدمة لمختلف فئات المجتمع، وهو الهدف الذي تضعه الحكومة في مقدمة أولوياتها تأكيداً لمكانة دبي و نموذجها التنموي القائم على توظيف التكنولوجيا.

وأضاف : أن مشروع "التفتيش الذكي" علاوة على قيمته التشغيلية من الناحية الاقتصادية، يشكل كذلك خطوة مهمة على صعيد تعزيز جهود مكافحة فيروس كوفيد-19، لما يوفره المشروع من القدرة على تفادي التواصل المباشر بين مسؤولي عمليات التفتيش على المحال التجارية من جهة والقائمين عليها من جهة أخرى.

من جانبه قال محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك: يأتي إطلاق مشروع "التفتيش الذكي" ليؤكد على الجهود المبذولة من قبل قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة، ضمن مساعيه التطويرية التي تستهدف تعزيز بيئة العمل في الإمارة.



