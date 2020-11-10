"خسارة ترامب".. كم ستتقاضي ميلانيا حال طلاقها؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توقعت مقربة من زوجة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب أن تتقدم ميلانيا ترامب بطلب الطلاق بعد مغادرتهما البيت الأبيض.

ونقلت صحيفة "ميرور البريطانية "عن ستيفاني وولكوف، مساعدة ومقربة من السيدة الأولى السابقة، أنه حال تأكدت خسارة ترامب للانتخابات الأمريكية، فمن المتوقع أن تتقدم زوجته ميلانيا بطلب الطلاق".

وتشير ستيفاني وولكوف، المساعدة السابقة لميلانيا، أن ميلانيا ترامب أعادت التفاوض بشأن اتفاق ما قبل الزواج قبل أن تنضم إلى زوجها في واشنطن أثناء الانتخابات الأمريكية.



وفي العام الماضي قدر محامي الطلاق إمكانية حصول ميلانيا على أكثر من 50 مليون دولار للتعويض عن الطلاق.

وكانت زميلة سابقة لميلانيا ترامب، تدعى أوماروزا مانيجولت نيومان، قالت إن زواج ميلانيا من ترامب الذي دام 15 عاما قد انتهى، وإن "ميلانيا تعد كل دقيقة حتى يخرج زوجها من منصبه لكي تحصل على الطلاق".

والتقى الزوجان ( ميلانيا- ترامب ) للمرة الأولى عام 1998 في حفل أقيم في مانهاتن، وتزوجا في يناير/ كانون الأول 2005، حيث أنجبا نجلهما بارون في عام 2006، وهو العام الذي حصلت فيه على الجنسية الأمريكية.

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وميلانيا هي الزوجة الثالثة لترامب، الأب لخمسة أطفال والذي يكبرها بـ 24 عامًا.

وانتهى زواجه الأول من العارضة التشيكية إيفانا زيلنيكوفا، رسميًا بالطلاق في عام 1992 بعد أن أنجبا ثلاثة أبناء، هم: دونالد جونيور وإيفانكا وإريك، وجميعهم لعبوا أدوارًا عامة خلال فترة رئاسة ترامب.

كما تزوج ترامب مرة ثانية من الممثلة مارلا مابلز عام 1993، حيث أنجبت له ابنته تيفاني، لكن انفصل الزوجان عام 1999.

وتشير تقارير وسائل الإعلام الأمريكية إلى أن زوجة ترامب الأولى، البالغة من العمر 71 عامًا، حصلت على 14 مليون دولار، وقصرًا في ولاية كونيتيكت وشقة في ترامب بلازا في إطار صفقة طلاقهما.



كما تلقت زوجته الثانية مابلز، البالغة من العمر الآن 57 عامًا، تسوية بقيمة 2 مليون دولار.

وحال انتهاء الزواج الثالث بطلاق ميلانيا ، فسوف تحصل على أموال أكثر بكثير مما جنته زوجتاه السابقتان، وهو ما قدرته محامية الطلاق، جاكلين نيومان بأنه يبلغ نحو 50 مليون دولار أمريكي.