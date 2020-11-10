"موانئ دبي" شريكا عالميا لـ"هايبرموشن" لتشجيع اللوجستيات الذكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة "موانئ دبي العالمية"، وفعالية هايبرموشن بمعرض فرانكفورت عن دخولهما في شراكة، لإيجاد الحلول المستقبلية للخدمات اللوجستية

بموجب الشراكة، يعمل الطرفان على دفع الابتكار واستخدام التكنولوجيا الرقمية في قطاع الخدمات اللوجستية، والتنقل.

تضم فعالية هايبرموشن كمنصة للابتكار متعدد الوسائط للحلول الذكية وأنظمة النقل المستقبلية المبتكرين والموردين والمستخدمين الذين يعملون على صياغة معايير جديدة ومستقبلية للخدمات اللوجستية والتنقل.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، بهذا الإعلان أصبحت "موانئ دبي العالمية" شريكًا عالميًا لمعرض هايبرموشن فرانكفورت.

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وتعزز الفعالية الخاصة بالتواصل بين العاملين في القطاع إمكانات تبادل المعرفة ونماذج الأعمال الجديدة والاتصال بين مجالات النقل المختلفة.

ومنذ انطلاق نسخته الأولى في عام 2017 يجذب الحدث اهتماماً متزايداً حيث يتم تنظيمه كفعالية متنوعة المحتوى في فرانكفورت في نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وستنطلق أول دورة خارجية للحدث في دبي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.

وقال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "موانئ دبي العالمية" : إنه لطالما تجاوزت دبي حدود الابتكار وتلك سمة من سمات "موانئ دبي العالمية" فلقد مكنتها روح الابتكار هذه من أن تصبح من بين الرواد الدوليين في مجال الخدمات اللوجستية المتكاملة الذكية.

وتساهم فعالية هايبرموشن من خلال شراكتها العالمية في دمج "موانئ دبي العالمية" في شبكة العلماء والشركات الناشئة والشركات القائمة حالياً والمتخصصين في التخطيط الحضري والمدن والهيئات الحكومية بهدف إيجاد الحلول المستقبلية للخدمات اللوجستية، والتنقل.