الكاظمي وولي العهد السعودي يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن مسؤول عراقي كبير أن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، سيعقدان اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مشتركاً عبر دائرة تلفزيونية مغلقة في إطار اجتماعات مجلس التنسيق العراقي السعودي المشترك.



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وقال الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي حميد الغزي لصحيفة "الصباح" الرسمية، إن "اجتماعاً سيعقد اليوم للدورة الثالثة للمجلس التنسيقي العراقي السعودي، وكذلك اجتماع بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان عبر دائرة تلفزيونية مغلقة لتنسيق التعاون المشترك بين البلدين".

وأضاف أن "هذه الزيارات والاجتماعات هي استكمال للاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعت بين الجانبين عام 2019 ضمن اجتماعات متتالية للمجلس التنسيقي العراقي السعودي، وكان المفترض ترجمة المشاريع والاتفاقات على أرض الواقع لكن التأخير حصل بسبب الوضع الوبائي العام بسبب فيروس كورونا".

وكشف المسؤول العراقي رغبة البلدين في استثمار 10 مليارات دولار، واستكمال 90% من الخطوات لمباشرة المشاريع المتفق عليها لتعزيز التعاون المشترك في مجالات النفط، والغاز، والبتروكيماويات، والفوسفات، والكبريت، والطاقة، والصناعة، والزراعة، والصحة، والتعليم، فضلاً عن قرب افتتاح منفذ عرعر الحدودي وفرع للمصرف التجاري العراقي في السعودية والملحقية التجارية السعودية في بغداد.