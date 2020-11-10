شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بومبيو يعد بانتقال سلس إلى ولاية ثانية لترامب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وعد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو "الثلاثاء" بعملية "انتقالية سلسة" في الولايات المتحدة نحو ولاية ثانية للرئيس دونالد ترامب، وذلك على الرغم من فوز الديموقراطي جو بايدن في الانتخابات وفق التقديرات.



وقال بومبيو في مؤتمر صحافي "سيكون هناك انتقال سلس إلى ولاية ثانية لترامب".

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