شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بومبيو: أمريكا تقرر تزويد الإمارات بقدرات دفاعية متطورة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تقرر تزويد الإمارات بقدرات دفاعية متطورة.

Advertisements وكانت الولايات المتحدة أعلنت عن فرض عقوبات على 4 أشخاص و6 كيانات مرتبطة بإيران. وأوضحت قناة العربية على حسابها الرسمي على موقع "تويتر" أن العقوبات ستوقع على الأشخاص والكيانات التي لها صلة بإيران.

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