تصعيد خطير في البيت الأبيض بين مناصري ترامب وبايدن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – واشنطن



يحاول ترامب الخاسر في انتخابات الثالث من نوفمبر تصعيد المواجهة والتوترات التي تهدد بعرقلة نقل السلطة ودفع فريق بايدن إلى النظر فى اتخاذ إجراء قانونية.

آخر تلك الإجراءات إصدار البيت الأبيض تعليماته لكبار القادة الحكوميين بوقف التعاون مع الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب حديثا جو بايدن.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية أن البيت الأبيض أخبر المسؤولين في الهيئات الحكومية المكلفين بتخصيص مساحة مكتبية لفريق بايدن المقبل لاستخدامها في أقرب وقت هذا الأسبوع، بأنه لن يعترف بانتقال السلطة حتى يتم تأكيد انتخاب الديمقراطي بايدن رئيسا للولايات المتحدة من جانب إدارة الخدمات العامة الأميركية، وهي هيئة غير بارزة مسؤولة عن المباني الفيدرالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيسة إدارة الخدمات العامة الأميركية إميلي مورفي ترفض التوقيع على الأوراق التي تسمح للفريق الانتقالي للرئيس المنتخب جو بايدن ببدء عمله رسميا هذا الأسبوع.

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ووفقا للصحيفة الأميركية فإن فريق بايدن يقيم خياراته القانونية ويزداد قلقه من أن المأزق قد يطول ويعيق عمله، وقد استعدت الحملة لأسابيع لاحتمال ألا يمضي ترامب قدما في انتقال سلمي للسلطة.

وعادة ما تقر إدارة الخدمات العامة فوز المرشح الرئاسي عندما يتضح الفائز لتبدأ بعدها عملية انتقال السلطة.

وبعد إعلان فوز الديموقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية، لا يزال دونالد ترامب يرفض الإقرار بهزيمته.

وفيما يتواصل تعداد ما تبقى من الأصوات في الانتخابات الرئاسية، يضاعف المعسكر الجمهوري الطعون القضائية، وسط اتهامات وجهها ترامب بنفسه إلى الديموقراطيين بسرقة الانتخابات بدون أن يقدم أي دليل على عملية التزوير التي يندد بها.