عمل مشترك.. مغني الراب “ديزي دروس” رفقة الممثلين سعد موفق وسارة برليس

يستعد مغني الراب “ديزي دروس” رفقة الممثلين سارة بلريس، وسعد موفق، لتقديم عمل مشترك، يصدر، يوم غد الأربعاء.

وأعلن مغني الراب “ديزي دروس” أنه سيصدر كليبا جديدا بعنوان “نوطة” من بطولة الممثلين سعد موفق، وسارة برليس.

وقد أنشأ المشرفون على العمل، صفحة خاصة به على موقع التواصل الاجتماعي “أنسنغرام”، تحت اسم “خلي قلبك يدوب”، نشر عليه صور لسارة بلريس، وسعد موفق، دون كشف التفاصيل.

وربط متتبعون كليب “ديزي دروس”، بالترويج لفيلم بنفس عنوان صفحة الأنستغرام المذكورة، في حين أن طاقم العمل متستر على تفاصيل إصداره، حرصا منهم على معيار المفاجأة.