نشرة كورونا في المغرب.. 5214 إصابة جديدة بالفيروس في 24 ساعة -التفاصيل

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 5214 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 265165 حالة منذ وصول الوباء إلى المغرب في الثاني من شهر مارس الماضي.

وكشفت النشرة اليومية لوزارة الصحة، حول الوضع الوبائي للفيروس في المغرب أنه تم تسجيل 3946 حالة شفاء منذ الساعة السادسة من مساء يوم أمس الاثنين، إلى الساعة الخامسة من اليوم الثلاثاء، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 216851 حالة.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم تسجيل 69 حالة وفاة في 24 ساعة، لترتفع الحصيلة إلى 4425 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.