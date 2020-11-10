سبتة المحتلة.. تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة لمسن

سجلت مدينة سبتة المحتلة، اليوم الثلاثاء، 58 إصابة جديدة بفيروس”كورونا” المستجد، وحالة وفاة واحدة لمسن بالغ من العمر 87 سنة، بينما تعافت 37 حالة من الفيروس، وغادرت المستشفى.

وكشف موقع “الفارو” أن الحالات النشطة بلغت 591 شخصا، بينما يوجد 37 شخصا يتابعون علاجهم في المستشفى الجامعي في الثغر المحتل، بسبب ظهور مضاعفات الوباء عليهم.

وأضاف المصدر ذاته أن الحصيلة التراكمية للوفيات بلغت 40 حالة.

ويوصي المصدر نفسه بضرورة اتباع الإجراءات الصحية، من أجل تجنب انتشار العدوى، من قبيل غسل اليدين مرات كثيرة بالماء والصابون، أو بمحلول كحولي، وتغطية الفم عند السعال، واستعمال منديل ورقي.