- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش يلتقي وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والان مع التفاصيل
الثلاثاء 10 نوفمبر 2020
التقى الدكتور أنور محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، جيمس كليفرلي، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تطرقت المحادثات إلى العلاقات الثنائية بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، إلى جانب عدد من القضايا الاستراتيجية.
وتضمنت المحادثات - التي جرت اليوم في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي - التشاور في ملفات التعاون بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة وآفاق تطوير هذه العلاقات المتميزة، فضلاً عن تعزيز الشراكات الحيوية في المجالات كافة.
وشملت المحادثات سبل التعاون وتنسيق الجهود في مواجهة جائحة كوفيد - 19 وسبل احتواء تداعياتها.
كما بحثت المحادثات بين الدكتور أنور قرقاش ومعالي جيمس كليفرلي، التطورات الإقليمية والاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك، وأحدث المستجدات على الساحة الدولية.
وأشاد وزير الدولة للشؤون الخارجية بالعلاقات التاريخية والاستراتيجية مع المملكة المتحدة ومستوى التنسيق المتميز بين حكومتي البلدين في الملفات ذات الاهتمام المشترك، وأكّد حرص دولة الإمارات وقيادتها على تطوير هذه العلاقة وتعزيزها باستمرار، مرحباً بالاهتمام الكبير الذي تبديه المملكة المتحدة لعلاقاتها الثنائية بدولة الإمارات العربية المتحدة على الصعد كافة.
كانت هذه تفاصيل خبر قرقاش يلتقي وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.