شكرا لقرائتكم خبر عن شطب 33 مرشحا لمجلس الأمة الكويتي والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الثلاثاء أن لجنة فحص طلبات الترشيح لعضوية مجلس الأمة رفعت تقريرها لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح حيث تم شطب 33 مرشحا لم تتحقق بهم شروط الترشح فيما تم استبعاد مرشح واحد لعدم استكماله إجراءات التسجيل.

جاء ذلك في بيان صحفي للادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني عقب استقبال الوزير الصالح رئيس لجنة فحص الطلبات المحامي العام الاول المستشار سلطان بوجروة وأعضاء اللجنة.

واوضح البيان ان الوزير الصالح أشاد بدور اعضاء اللجنة والمسؤولية المحمولة على عاتقهم والجهود المبذولة والتدقيق على البيانات المقدمة من قبل المرشحين لعضوية مجلس الأمة مؤكدا أنهم يقومون بمهمة أساسية تسهم باكتمال العملية الانتخابية.

وافاد البيان ان المحامي بوجروة تقدم بدوره الى الوزير الصالح بالشكر والتقدير على دعمه ومساندته لعمل اللجنة.