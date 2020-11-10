شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تفرض عقوبات مرتبطة بإيران على أفراد وشركات والان نبدء بالتفاصيل

فرضت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء عقوبات مرتبطة بإيران على ست شركات وأربعة أفراد، متهمة إياهم بتزويد شركة تابعة للجيش الإيراني بسلع حساسة، وذلك في أحدث خطوة من إدارة الرئيس دونالد ترامب لزيادة الضغط على طهران.

واتهمت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان الشركات والأفراد بتسهيل شراء سلع حساسة، منها مكونات إلكترونية أمريكية المنشأ، لصالح شركة إيران كوميونيكيشن إندستريز، وهي شركة تابعة للجيش الإيراني ومدرجة على القائمة السوداء من قبل واشنطن والاتحاد الأوروبي.

وقالت الوزارة إن الشركة تنتج أنظمة اتصالات عسكرية وإلكترونيات طيران ومنصات إطلاق صواريخ، وأشياء أخرى.

ويُجمد إجراء اليوم الثلاثاء، الذي اتخذ بموجب تفويض بفرض عقوبات على ناشري أسلحة الدمار الشامل وداعميهم، أي أصول أمريكية لأولئك المدرجين في القائمة السوداء ويمنع الأمريكيين عموما من التعامل معهم.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في البيان "النظام الإيراني يستخدم شبكة عالمية من الشركات لتعزيز قدراته العسكرية المزعزعة للاستقرار".