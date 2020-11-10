شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة وزراء الدنمارك تعتذر عن أمر إعدام "المنك " والان نبدء بالتفاصيل

اعتذرت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن اليوم الثلاثاء ، للبرلمان ومربيي المنك لأنها أصدرت أوامر بإعدام حيوانات المنك في البلاد دون أساس قانوني كامل للقيام بذلك. وفي الأسبوع الماضي، أمرت الحكومة بإعدام ما بين 15 و 17 مليون حيوان بعد أن أبلغت السلطات الصحية عن اكتشاف سلالة متحورة من فيروس كورونا تنتقل من حيوان المنك إلى البشر.

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