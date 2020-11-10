روسيا: لا قوات تركية في ناجورنو كاراباخ بموجب اتفاق السلام

10 نوفمبر,2020

أكد الكرملين أن اتفاق السلام بين أرمينيا وأذربيجان لا يتضمن نشر أي قوات حفظ سلام تركية في منطقة ناجورنو كاراباخ المتنازع عليها.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن المتحدث الرئاسي دميتري بيسكوف القول :"لم يتم الاتفاق على نشر جنود أتراك في كاراباخ"، في إشارة إلى الاتفاق الذي توصلت إليه أرمينيا وأذربيجان وروسيا.

وكان قد أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في وقت سابق اليوم أنه سيتم إقامة مركز لقوات حفظ سلام "بجنود روس وأتراك في الخدمة"، وأضاف أن تركيا ستلعب دوراً في مراقبة وقف إطلاق النار.

وجاء التوصل إلى الاتفاق في أعقاب تصعيد دموي مستمر منذ أسابيع للسيطرة على منطقة ناجورنو كاراباخ المتنازع عليها، والتي تسيطر عليها إلى حد كبير قوات أرمينية مسيحية، إلا أن الأمم المتحدة تعتبرها جزءاً من أذربيجان ذات الأغلبية المسلمة.

موسكو: المجلة