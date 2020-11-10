لبنان يقرر الإغلاق التام 15 يوماً اعتباراً من السبت المقبل

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب اليوم الثلاثاء الإقفال التام لمدة 15 يوماً اعتباراً من السبت المقبل.

وقال دياب بعد اجتماع المجلس الأعلى للدفاع: "اتخذنا قرار الإقفال التام اعتباراً من يوم السبت 14 تشرين ثان/ نوفمبر الجاري، ولغاية يوم الأحد 29 تشرين ثان/ نوفمبر الحالي ".

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم عن دياب قوله: "إذا التزم اللبنانيون بالإجراءات، ونجحنا باحتواء الوباء عبر تخفيض عدد الإصابات، فإننا نكون قد أنقذنا الناس".

وكان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أكد في وقت سابق اليوم أن "الوضع المترتب على تفشي وباء كورونا أصبح خطيراً جداً".

وأشار عون، في مستهل الاجتماع إلى أن هناك ضرورة لاتخاذ إجراءات تساعد على احتواء فيروس كورونا، وتخفيف تداعياته، لتمكين المؤسسات الصحية من القيام بدورها في علاج المصابين.

وقال: "للتمكن من احتواء الوباء، يترتب على المواطنين التجاوب مع الإجراءات التي سوف تتخذ والتزام سبل الوقاية، والتعاون مع الجهات المختصة".

وأكد أن "قرار الإقفال الذي سيتخذ، سيكون على مستوى الوطن، مع مراعاة بعض القطاعات والمصانع والمؤسسات الاستشفائية لتتمكن من القيام بالمسؤوليات الملقاة عليها".

وبحث المجلس الأعلى للدفاع في اجتماعه اليوم آخر التطورات والإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا.



