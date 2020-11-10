آلاف الإثيوبيين عبروا الحدود طلباً للجوء في السودان هرباً من المعارك في بلادهم

عبر آلاف الإثيوبين إلى داخل الأراضي السودانية هرباً من المعارك الدائرة في إقليم تيغراي الإثويبي المتاخم لولايتي القضارف وكسلا السودانيتين على ما أفاد مسؤول سوداني.

وقال السر خالد مدير مكتب معتمدية اللاجئين السودانية في مدينة كسلا الحدودية لوكالة فرانس برس "منذ الامس واليوم (الاثنين والثلاثاء) عبر إلى منطقة حمداييت السودانية بمحاذاة ولاية كسلا، ألفا إثيوبي نقوم بإجراءات حصرهم وتسجيلهم، وفي منطقة اللقدي بمحاذاة ولاية القضارف عبر الاثنين 500 شخص من بينهم عسكريون".





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