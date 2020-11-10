لقاح «فايزر» قد يغير الوضع الوبائي وأميركا تبدأ توزيعه قبل نهاية العام

المفوضية الأوروبية تبرم عقدا مع الشركة لتوريد اللقاح

■ أعمال تعقيم بالمسجد الحرام على مدار الساعة

■ لبنان يقرر الإغلاق التام 15 يوما

■ تونس تتوقع ارتفاع الوفيات إلى 7 آلاف

■ المغرب يبدأ حملة تطعيم للوقاية من الفيروس

■ البرازيل تعلق تجارب لقاح سينوفاك الصيني

■ نيويورك تحذر من موجة ثانية

■ إصابة الرئيس الأوكراني بكورونا

■ ألمانيا تؤيد ارتداء الكمامات فـي جميع المدارس

■ روسيا تعتزم تسجيل لقاح ثالث قريبا

جنيف ـ عواصم ـ وكالات:

أشاد رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس بلقاح “فايزر”، مشيرا إلى أنه قد يغير الوضع الوبائي لفيروس كورونا بحلول مارس 2021. وقال إن اللقاح قد يتم طرحه بحلول مارس القادم للفئات الأكثر ضعفا، مضيفا: مما قد يغير مسار الوباء بشكل جذري. من جهته، استقبل الدكتورأنتوني فاوتشي مدير المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية نبأ اللقاح باعتباره “أمرا عظيما”. وقال إن الولايات المتحدة قد يكون لديها جرعات لقاح جاهزة قبل نهاية العام. وفي مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية، قال فاوتشي إنه يعتقد أنه سيبقى في منصبه الحالي في الوقت الراهن وليس لديه نية لترك موقعه. من جهتها، أتمت المفوضية الأوروبية مفاوضاتها بشأن عقد لتسلم اللقاح الواعد من إنتاج شركتي الأدوية، الألمانية “بيونتيك”، والأميركية “فايزر”. وأكدت مصادر المفوضية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في بروكسل أن “المفاوضات مع الشركتين انتهت”، وأضافت المصادر: “تم إبرام العقد”. وعقب إبرام العقد، صار من حق جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والبالغ عددها 27 دولة، في الحصول المتزامن على الدفعات الأولى من واردات اللقاح. وسيُجرى توزيع هذه الدفعات على الدول وفقا لكثافة السكان في كل دولة. وقد أظهرت بيانات مجمعة لفيروس كورونا المستجد أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 51 مليونا و357 ألفا و865 حالة حول العالم.

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خليجيا، خصصت إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة بالمسجد الحرام أكثر من (25) فرقة مختصة لأعمال الرش على مدار (24) ساعة بالمسجد الحرام وساحاته ومرافقه. إلى ذلك أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب الإقفال التام لمدة 15 يوما اعتبارا من السبت المقبل. وكان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أكد في وقت سابق أمس أن “الوضع المترتب على تفشي وباء كورونا أصبح خطيرا جدا”. وفي تونس، حذر رئيس الحكومة هشام المشيشي من أن عدد الوفيات بفيروس كورونا قد يصل إلى ما بين 6 آلاف و7 آلاف حالة، وقال إن الوضع الصحي في تونس “خطير جدا”. من جهته، أعطى العاهل المغربي محمد السادس تعليماته من أجل بدء حملة تطعيم مكثفة للوقاية من فيروس كورونا المستجد في الأسابيع المقبلة. بدورها، سجلت مصر 221 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و12 وفاة.

دوليا، قالت هيئة تنظيم الصحة في البرازيل إنها علقت التجارب السريرية على لقاح سينوفاك الصيني للوقاية من فيروس كورونا بسبب “تأثير ضارشديد” حدث في 29 أكتوبر. ولم تقدم الهيئة مزيدا من التفاصيل. وفي الولايات المتحدة، حث عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو سكان المدينة على منع حدوث موجة ثانية “قريبة بشكل خطير” من فيروس كورونا المستجد (كوفيد19). وفي فرنسا، أعلن مدير الصحة العامة في فرنسا تسجيل 20155 حالة إصابة مما يمثل نزولا للإصابات، بينما زاد عدد المتوفين بواقع 551 ليصل إجمالي العدد إلى 40987 وفاة. في السياق، أُصِيْبَ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعدوى فيروس كورونا، وفقا لما كتبه الرئيس على شبكات التواصل الاجتماعي مساء امس الاول. وقال زيلينسكي:” رغم كل تدابير الحجر، تلقيت نتيجة إيجابية”. وأوضح زيلينسكي”42 عاما” أن حرارته ارتفعت وبلغت 5ر37 درجة، لكنه كان يشعر بحالة جيدة، مشيرا إلى أنه سيواصل العمل من العزل الذاتي. من جهتها، أعربت وزيرة التعليم الألمانية، آنيا كارليتسيك، عن قناعتها بجدوى الارتداء الإلزامي للكمامات داخل الفصول الدراسية في جميع المدارس، حتى الابتدائية. في السياق، من المقرر أن يتم فرض قيود أكثر صرامة في عدة مناطق إيطالية اعتبارا من اليوم الأربعاء، فيما تكافح عموم إيطاليا من أجل احتواء تفشي جائحة فيروس كورونا.

وفي روسيا، كشف الرئيس فلاديمير بوتين عن أن بلاده ستسجل قريبا لقاحها الثالث ضد كورونا، مؤكدا أن جميع اللقاحات الروسية ضد الفيروس فعالة. من جهته، أعلن وزير الصحة الأسترالي جريج هانت، أن بلاده بدأت في إنتاج اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، الذي طورته شركة الأدوية البريطانية أسترازينيكا.

آسيويا، سجلت كوريا الجنوبية 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك لليوم الثالث على التوالي، بسبب سلسلة من حالات العدوى الجماعية، ما دفع السلطات الصحية إلى النظر في رفع مستوى تدابير التباعد الاجتماعي. وفي تايلاند أصيبت سائحة فرنسية بفيروس كورونا في أحد فنادق المدينة عن طريق استخدامها صينية طعام ملوثة بفيروس كورونا. ووفقا لصحيفة “فوكيت نيوز” التايلاندية.