وزير الخارجية الأمريكي: ما زالت هناك أصوات لم يتم إحصاؤها في الانتخابات الأمريكية وسيحدث انتقال سلس للسلطة بغض النظر عن الفائز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توقع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الثلاثاء، حدوث انتقال سلس للسلطة في أمريكا بغض النظر عن الفائز.

واستدرك:" ما زالت هناك أصوات لم يتم إحصاؤها في الانتخابات الأمريكية"، مشيراً إلى أنه سيسافر هذا الأسبوع إلى فرنسا وإسرائيل وتركيا والسعودية ودول أخرى.

وموقف بومبيو لا يعدو كونه تأييد إلى أحاديث الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، حول فوزه بالانتخابات الرئاسية وحدوث عمليات تزوير.

فالرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب لا يزال واثقا في إمكانية فوزه بالسباق الرئاسي.

ونشر ترامب في وقت سابق الثلاثاء، تغريدة عبر صفحته بموقع "تويتر" قال فيها "حققنا تقدما كبيرا والنتائج ستبدأ بالظهور الأسبوع المقبل وسنفوز".

وشكل ترامب فريقا لخوض معه معركته القضائية كمحاولة لقطع طريق الرئيس المنتخب جو بايدن إلى الرئاسة.

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وقدم الفريق طعونا انتخابية تؤكد حدوث تزوير في الانتخابات التى انتهت بإعلان فوز جو بايدن، أملًا فى تغيير النتائج عبر اللجوء إلى المحكمة العليا المختصة بالفصل في هذه النزاعات.

وقام نجلا الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب جونيور (42 عاما) وإريك ترامب (36 عاما) بحملة لجمع التبرعات من أجل تمويل المساعي القضائية.

أما الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، فطالب الثلاثاء، بإعلان فوزه بالانتخابات رسميا، لكي تبدأ عملية انتقال السلطة.

وقال مسؤول في الفريق الانتقالي إن إدارة الخدمات العامة يجب أن تقر بفوز بايدن في الانتخابات على الرئيس الحالي دونالد ترامب.

وأكد أن إدارة الخدمات العامة عادة ما تقر فوز المرشح الرئاسي عندما يتضح الفائز، مضيفاً أن الفريق الانتقالي قد يتخذ إجراءات قانونية.