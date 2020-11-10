نجاة مسؤول صومالي من محاولة اغتيال بمنزله

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نجا النائب الثاني لرئيس البرلمان بولاية جوبلاند الصومالية، عبدي بالي حسين، الثلاثاء، من محاولة اغتيال في هجوم استهدف منزله.

وأفاد شهود عيان، في أحاديث لوسائل إعلام محلية، بأن مسلحين مجهولين شنوا هجوما استهدف منزل المسؤول في مدينة كسمايوا، واستخدموا قنابل يدوية، ما أسفر عن إصابة جنديين اثنين من حرس المسؤول.



ووفق المصادر، تبادل المسلحون والحرس الشخصي للمسؤول إطلاق نار سمع دويه في أرجاء المدينة، من دون سقوط مدنيين.



وعقب الهجوم، أطلقت القوات الأمنية حملة واسعة داخل أحياء مدينة كسمايوا لضبط المشتبه بالتورط في الهجوم المزعزع للاستقرار في العاصمة المؤقتة لولاية جوبلاند.



Advertisements

وذكر مسؤولون بولاية جوبلاند لوسائل إعلام محلية أنه تم توقيف ثلاثة أشخاص مشتبه بوقوفهم وراء الهجوم، ولهم خلفيات ذات صلة بالانتماء لحركة الشباب الإرهابية بحسب التحقيق الأولي.



ومؤخرا، أعلن النائب الثاني لرئيس ولاية جوبلاند عبدالقادر حاج محمود تعبئة كافة الأجهزة الأمنية للولاية، بهدف تثبيت الأمن في عموم مناطق الولاية.



واعتادت حركة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة تنفيذ اغتيالات منظمة ضد رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين، وتفجيرات دموية في مدينة كسمايوا بمحافظة جوبا السفلى.

