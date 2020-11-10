نائب رئيس "تحرير السودان" في جوبا لبحث السلام مع سلفاكير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل نائب رئيس حركة جيش تحرير السودان اللواء ركن عبدالله حران، إلى جوبا، الثلاثاء، تلبية لدعوة من رئيس جنوب السودان.
دعوة رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت إلى قيادة الحركة، جاءت بهدف التباحث حول الطرق المثلي لتحقيق سلام شامل بالسودان والاستماع إلى رؤية الحركة في تحقيق السلام.
وتعد الاجتماعات المرة الأولي لدخول حركة جيش تحرير السودان، بقيادة عبدالواحد نور، مناقشات مع الوساطة الجنوبية حول السلام .
وقال الناطق باسم الحركة محمد الناير لـ"العين الاخبارية"، الزيارة ليس لها أي علاقة بالتفاوض مع حكومة الخرطوم أو منبر جوبا الذي أوضحت الحركة رأيها حوله منذ البداية .
وأضاف أن الحركة ستقدم شرحا وافيا لسلفاكير حول رؤيتها لتحقيق السلام بالسودان، بجانب مبادرة الحوار "السوداني – السوداني" التي وعدت الحركة بإعلانها للراي العام وكافة الجهات المعنية بالداخل والخارج.
وتسيطر حركة جيش تحرير السودان، بقيادة عبدالواحد نور، على مناطق غرب جبل مرة تقع بين ولايتي غرب ووسط دارفور غربي السودان.
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